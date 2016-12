Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Am Limit GB 2013 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge stellen die "Auf eigene Gefahr" -Experten Draufgänger und Rekordbrecher vor, die den Rahmen der Wissenschaft sprengen, um das Besondere zu erreichen - wie zum Beispiel Chris Veail aus Texas. Der US-Amerikaner katapultiert seinen Körper bei sogenannten "Flying Pushups" rund 1,40 Meter in die Luft und trotzt damit der Schwerkraft. Seine Liegestütze sind für Anfänger völlig ungeeignet. Der "Roborunner" von Colton Black und Sebastian Cotton leistet ebenfalls Erstaunliches: Die superschnelle Konstruktion würde auf der 100-Meter-Strecke sogar Hussain Bolt schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 00:15

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 112 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 21:15 bis 23:20

Seit 97 Min. Ski Freestyle

Ski

Eurosport 21:45 bis 22:55

Seit 67 Min.