Discovery Channel 15:10 bis 15:55 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2014 Stereo 16:9 Merken Gentlemen, starten Sie die Motoren! In dieser Folge veranstalten Grant Reynolds und Kevin Moore ein Zeitrennen auf motorisierten Dreirädern. Das Duo hat sich auf dem Schrottplatz jede Menge Ersatzteile besorgt, inklusive Rahmen und Reifen. Danach wird in der Werkstatt geschraubt, was das Zeug hält. Grant setzt beim Konstruktionsduell auf Elektroantrieb, das ist zwar umweltfreundlich, macht die Sache aber ein wenig kompliziert. Denn sein E-Motor wird von vier Autobatterien gespeist, die jeweils elf Kilo wiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?