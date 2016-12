Sky Sport 2 21:00 bis 23:00 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Österreich Rennen in Spielberg 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nico Rosberg hatte endlich wieder Grund zum Jubeln. Nach drei Rennen ohne Sieg fuhr der Mercedes-Pilot und Wahl-Monegasse beim Großen Preis von Europa in Baku wieder als Erster über die Ziellinie. Damit stockte der WM-Führende sein Konto auf 141 Punkte auf und baute den Abstand zu Teamkollegen Lewis Hamilton (117 Punkte) aus. Fährt Rosberg dem Briten auch in Spielberg davon oder schlägt der Weltmeister zurück? Den Grand Prix von Österreich sehen Sie komplett live nur bei Sky - vom 1. Freien Training (1. Juli, ab 9:55 Uhr) bis zum Rennen am Sonntag (3. Juli, ab 13:55 Uhr). Als Moderatorin an der Strecke begrüßt Sie Tanja Bauer, am Kommentatorenpult sitzt Sascha Roos, Experte ist Marc Surer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie