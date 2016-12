1933, am Vorabend des "Dritten Reichs": Ein Passagierschiff ist auf dem Weg von Vera Cruz nach Bremerhaven. An Bord befinden sich die unterschiedlichsten Charaktere: Schiffsarzt Dr. Schumann (Oskar Werner) etwa, der in eine Reisende (Simone Signoret) verliebt ist. - Starbesetzte Verfilmung von Katherine Anne Porters Bestseller. Zwei Oscars! In Google-Kalender eintragen