Sky Nostalgie 12:45 bis 13:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Der sprachlose Zeuge USA 1958 Merken Außerhalb von Dawson findet der Goldsucher Skagway Bill seinen Partner Jim Turner erschossen auf. Das Gold, das Jim aus der gemeinsamen Mine entnommen hatte, wurde gestohlen. Bei der Leiche wacht Jims Hund Laurie. Bevor Sergeant Preston Nachforschungen anstellen kann, kommt es zu einem merkwürdigen Zwischenfall. Scheinbar grundlos fällt Laurie einen gewissen Logan McAlester an. Bald kommt Preston der Verdacht, dass McAlester in Jims Ermordung verwickelt ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jody McCrea (Jerry Turner) George Baxter (Logan McAlester) William Fawcett (Skagway Bill) John Ayres (Inspektor) Jean Harvey (Mrs. Barkley) Dick Simmons (Sergeant Preston) Yukon King (King) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Earl Bellamy Drehbuch: George W. Trendle, Ernst Fegté, Tom Dougall Kamera: Gordon Avil Musik: Maurice Kline, Bettie Mosher