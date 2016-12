Junior 19:30 bis 20:00 Kinderserie Pippi Langstrumpf Folge: 1 Pippi zieht in die Villa Kunterbunt S, D 1969 Stereo 16:9 Merken In einer schwedischen Kleinstadt führen der neunjährige Tommi und seine achtjährige Schwester Anikka ein friedliches, ruhiges Leben. Neben dem Haus ihrer Eltern steht die Villa Kunterbunt, die ein Kapitän zur See gebaut haben soll. Die Kinder wünschen sich eine große Familie für das leer- stehende Haus. Eines Tages klappert ein großes weißes Pferd mit schwarzen Punkten durch die kleine Stadt und auf seinem Rücken sitzt ein rothaariges Mädchen, das fröhlich vor sich hin pfeift und ein kleines Äffchen auf der Schulter trägt. Pippi Langstrumpf ist sogleich in aller Munde - ein Mädchen ganz allein in der Villa Kunterbunt. Tommi und Anikka schließ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Inger Nilsson (Pippi Långstrump) Maria Persson (Annika) Pär Sundberg (Tommy) Hans Clarin (Dunder-Karlsson) Paul Esser (Blom) Göthe Grefbo (Polis Klang) Ulf G. Johnsson (Polis Kling) Originaltitel: Pippi Langstrumpf Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Kalle Bergholm Musik: Jan Johansson, Georg Riedel