Trickserie K3 Online-Angriff B, F 2014 Maxine beauftragt X damit, K3 hinterher zu spionieren, weil das Gerücht umgeht, dass ein Mädchen die Band verlassen will. Einen schlechteren Zeitpunkt dafür könnte es gar nicht geben, denn das neue E-Book von K3 soll in Kürze veröffentlicht werden. Schon bald finden sie heraus, dass das Ganze ein abgekartetes Spiel von Ralph ist. Ralph ist eine Künstliche Intelligenz und versucht jede Spur von K3 aus dem Internet zu löschen, um die Konkurrenz für sein eigenes E-Book auszuschalten. Werden ihn die Mädchen aufhalten können, bevor jedes Wort über sie verloren ist? Sprecher: Yvonne Greitzke (Kate) Tilo Schmitz (X) Bodo Wolf (J. Pierre Piquet) Originaltitel: K3 Regie: Eric Cazes Musik: Miguel Wiels, Peter Gillis, Alain Vande Putte