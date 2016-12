History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Helfende Hand USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Montana versucht Tom alles, um seine Saison noch zu retten, und verpflichtet seine Frau Nancy, um mit einer zweiten Fallenreihe zu arbeiten. Er weist sie ein, aber damit der Plan erfolgreich ist, muss sie schnell lernen, alleine zu arbeiten. In den Ozarks in Arkansas kehrt Jason derweil in seine Heimat zurück, um ein väterliches Versprechen einzulösen. Er hat ein Vor-Bürgerkriegshaus gekauft, wo er mit seiner Frau Mary und der fünfjährigen Tochter River leben will. In Alaska treibt Marty sich und seine Maschine bis an die Grenze der Belastbarkeit. Morgan versucht sich im Fallenstellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12