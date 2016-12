History 15:30 bis 16:00 Dokumentation Die Truck-Jäger Monster-Trucks USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Houston bittet ein Freund Danny und Willie einen Monster-Truck aufzuspüren, der von einem Mann mit sehr hitzigem Temperament gestohlen wurde. Unterdessen treten Chad und Michael gegen ihre Erzrivalen Marshall und Korchenko an. Beide Teams wollen als erstes einen verschwundenen Truck finden, der mit Unterhaltungselektronik beladen ist. Doch auch der Fahrer wird vermisst und die Truck-Jäger befürchten, dass er Opfer einer Gewalttat wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big Rig Bounty Hunters Altersempfehlung: ab 12