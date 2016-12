History 13:05 bis 13:50 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Großprojekt USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Alaska dringt Papac immer tiefer ins Gelände vor, dabei wandern Joe und Coatsy noch ein Stück weiter in die Wildnis, um einen Plan für den nächsten Abschnitt des Projekts zu entwerfen. In Washington tut sich Aidan schwer, seine Rolle im Familienunternehmen auszufüllen. Im Mississippi-Delta müssen sich Gary und Eddie ins Zeug legen, damit ihr Unternehmen nicht gleich wieder Bankrott geht. In Florida zwingt eine Meuterei Greg dazu, selbst ein paar Bäume zu fällen, um sein Unternehmen am Laufen zu halten. Unterdessen bekommt Shelby in Louisiana gerade noch rechtzeitig eine große Bestellung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12