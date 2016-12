Classica 23:30 bis 00:00 Klassik Mozart, Klavierkonzert Nr. 5 D-Dur KV 175 A, D 1997 Stereo 16:9 Merken Robert Levin und die Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hogwood spielen das Klavierkonzert Nr. 5 D-Dur KV 175 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Diese Aufnahme entstand im Februar 1997 im Großen Saal des Mozarteums Salzburg. Mozart schrieb fast alle Klavierkonzerte für den eigenen Gebrauch, denn er zählte zu den glänzendsten Virtuosen seiner Zeit. Das Konzert KV 175 entstand im Dezember 1773 in Salzburg und gilt nach Mozarts Bearbeitungen fremder Werke in Konzertform als sein erstes "echtes" Klavierkonzert. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Robert Levin, Hammerklavier, The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (Musikalische Leitung) Originaltitel: Mozart, Klavierkonzert Nr. 5 D-Dur KV 175 Musik: Wolfgang Amadeus Mozart