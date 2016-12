13th Street 03:55 bis 04:40 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Filmriss USA 2015 Stereo 16:9 Merken LaSalle (Lucas Black) erhält einen verzweifelten Anruf von seinem Bruder Cade (Clayne Crawford) und eilt ihm zu Hilfe. Cade hat im Kofferraum seines Wagens die Leiche seiner Freundin gefunden, kann sich jedoch an nichts mehr erinnern. LaSalle informiert sofort Pride (Scott Bakula), der wiederum die zuständige Polizei von New Orleans verständigt. Die Beweislast gegen Cade ist erdrückend. Als LaSalle offiziell von den Ermittlungen abgezogen wird, arbeitet er auf eigene Faust weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Clayne Crawford (Cade Lambert) Gillian Alexy (Savannah Kelly) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Alrick Riley Drehbuch: Gary Glasberg, Sam Humphrey Kamera: Gordon C. Lonsdale Musik: Brian Kirk