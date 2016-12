13th Street 01:40 bis 02:25 Actionserie Missing Singvogel USA, CZ 2012 Stereo 16:9 Merken Becca (Ashley Judd) gerät ins Visier der CIA-Leiterin Ortega (Gina McKee). Ihr wird vorgeworfen, bei der Operation "Singvogel" mit Michaels (Nick Eversman) vermeintlichen Entführer Azimov (Karel Roden) Geschäfte gemacht zu haben. Becca ist entsetzt und flüchtet. Violet nutzt dies aus, um den Mord an Ortega Becca in die Schuhe zu schieben. Unterdessen haben Michael (Nick Eversman) und Oksana (Tereza Vo?í?ková) Unterschlupf in einem Häuschen gefunden. Mit schwindenden Insulinreserven und einem Killer an ihren Fersen, kämpft Oksana ums Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Judd (Becca Winstone) Sean Bean (Paul Winstone) Cliff Curtis (Dax Miller) Adriano Giannini (Giancarlo Rossi) Nick Eversman (Michael Winstone) Tereza Voriskova (Oksana) Keith Carradine (Martin Newman) Originaltitel: Missing Regie: Phil Abraham Drehbuch: Dana Greenblatt, Gregory Poirier Kamera: Arthur Albert Musik: Robert Duncan, Kim Planert Altersempfehlung: ab 16