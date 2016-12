13th Street 21:50 bis 23:25 Krimi Perry Mason und die Fehlurteile USA 1988 Nach einer Vorlage von Erle Stanley Gardner Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kevin Parks (Larry Wilcox), Lieutenant Colonel der Air Force, sitzt im Gefängnis, weil er seine Freundin ermordet haben soll. Sein Anwalt Perry Mason (Raymond Burr) strebt eine Berufungsverhandlung an, denn er hat mit Lester McCarren (Joel Colodner) einen Entlastungszeugen ausfindig gemacht. Doch bevor Lester McCarren seine Aussage machen kann, wird seine Frau Denise (Catilin O'Connell) bedroht und der Angeklagte Kevin Parks auf dem Weg ins Gefängnis entführt. Perry Mason macht sich mit Della Street (Barbara Hale) und Paul Drake (William Katt) daran, Kevin zu finden und den Täter zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William Katt (Paul Drake Jr.) David Ogden Stiers (Michael Reston) Larry Wilcox (Lt. Colonel Parks) Patty Duke (Althea Sloan) Don Galloway (General Hobart) Originaltitel: Perry Mason: The Case of the Avenging Ace Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Lee David Zlotoff Kamera: Arch Bryant Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12