13th Street 12:30 bis 13:15 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Liste der Spione USA 2015 Stereo 16:9 Merken Weihnachten steht vor der Tür, doch für das Team vom NCIS L.A. ist von Besinnlichkeit nichts zu spüren. Sie müssen aufklären, wer Jason Lam getötet hat. Angeblich soll er für die Nordkoreaner gespitzelt haben. Wie es der Zufall will, wurde Mike Hobbs am selben Tag aus dem Gefängnis entlassen. Sein Verhör bleibt ergebnislos, doch Hobbs ist noch lange nicht vom Haken: Callen und Granger haben ihn mit einem Peilsender versehen, da sie ihm nicht trauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12