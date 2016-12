AXN 04:20 bis 05:10 Actionserie Sea Patrol Menschenhandel AUS 2009 16:9 Merken Die Crew der Hammersley überprüft ein verdächtiges Fischerboot und findet an Bord des Bootes bis auf den Captain nur junge, verschüchtert wirkende Frauen. Der Captain bittet um Asyl für sich und seine Mitreisenden. Keine der Frauen hat einen Pass, so dass Kate die Hände gebunden sind, auch wenn sie ihnen gerne helfen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12