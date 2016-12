National Geographic Wildlife 21:05 bis 21:50 Dokumentation Animal Fight Club Harte Kämpfe GB 2016 2016-12-23 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Was passiert, wenn einige der brutalsten Arten des gesamten Tierreichs mit Krallen, Klauen und Zähnen aufeinander losgehen? Diese actionreiche Episode von "Animal Fight Club" liefert die Antwort anhand spektakulärer Aufnahmen renommierter Naturfilmer. Die blutigsten Auseinandersetzungen im Reich der Natur erreichen hier nicht nur eine völlig neue Dimension, sondern sorgen mitunter auch für überraschende Erkenntnisse. Denn am Ende geht nicht unbedingt das Tier als Sieger hervor, von dem man es eigentlich erwartet hätte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Fight Club