ARTE 12:35 bis 13:20 Dokumentation Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Vietnam und Sommerrolle A 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ganz Vietnam isst sie: die Sommerrolle. Doch was kommt alles hinein? Und vor allem: Worin werden die frischen Zutaten eingerollt? Sarah Wiener ist im Mekong-Delta unterwegs, der Reiskammer Südvietnams. Zwei- bis dreimal im Jahr wird in dieser Region der Reis geerntet. Hier gibt es schwimmende Märkte, schwimmende Garküchen und schwimmendes Gemüse. Das gesamte Gebiet ist über unzählige Kanäle und natürliche Wasserstraßen miteinander vernetzt, die meisten Bauern leben direkt am Wasser und haben einen eigenen Steg. Knietief im fruchtbaren Schlamm des Mekong-Deltas sucht die Fernsehköchin Sarah Wiener nach erlesenen Zutaten für die Sommerrolle. Denn geerntet wird im Wasser. Sie entdeckt aber auch andere Rezepte, die schnell zubereitet werden können und sich durch ihre extreme Frische auszeichnen, zum Beispiel eine süß-saure Suppe mit Wasserspinat und einen knackigen Lotoswurzelsalat. Bevor Sarah Wiener im Restaurant "Meine ältere Schwester" mit Frau Suong die ultimative Sommerrolle drehen darf, versucht sie sich an der Herstellung von Reispapier. Die hauchdünnen Crêpes, in der Sonne getrocknet, bilden die Basis für die Sommerrolle. Dann geht es aufs Ganze. Ein riesiger Elefantenohrfisch muss mitsamt seinen Schuppen an einem Stück frittiert werden. So verlangt es diese ganz besondere Spezialität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Regie: David Nawrath