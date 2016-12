Spiegel TV Wissen 01:55 bis 02:45 Dokumentation Paul Merton in Europa Italien GB 2010 Merken Erster Halt in Italien ist Mailand, sowohl für Fußball bekannt als auch für Mode. Pauls Reiseführerin Geneviève zeigt ihm ein Kaufhaus, das die gute Idee hatte, beides zu kombinieren. Weiter in Florenz sieht sich Paul eine Partie des "Calcio Storico" an - eine mittelalterliche Kombination aus Rugby, Fußball, Ringkampf und offenem Krieg. Jedes Jahr wird dieses Spiel aus dem Mittelalter nachgestellt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paul Merton in Europe