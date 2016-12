Syfy 03:50 bis 04:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine In eigener Sache USA 1996 Stereo 16:9 Merken Lt. Commander Eddington (Kenneth Marshall) besucht Deep Space Nine und warnt Captain Sisko (Avery Brooks), dass Mitglieder des Maquis auf der Station aktiv seien. Auch Siskos Freundin Kasidy Yates (Penny Johnson) soll der Gruppe angehören. Obwohl Sisko sich zunächst hinter Kasidy stellt, kann er den erdrückenden Beweisen für ihre Zugehörigkeit zum Maquis nichts mehr entgegensetzen. Während sich alle auf Kasidy konzentrieren und dadurch abgelenkt sind, verfolgt ein weiterer Maquis einen hinterhältigen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: James L. Conway Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6