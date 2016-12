Syfy 12:45 bis 13:35 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Neue Dimensionen USA 2006 Stereo 16:9 Merken Während der Arbeit an einem alten Gerät der Antiker geschieht ein Unfall: Carter und Mitchell werden durch eine Phasenverschiebung in eine andere Dimension gezogen. Für alle anderen sind die beiden von nun an völlig unsichtbar. Im Stargate-Center herrscht wegen ihres Verschwindens helle Aufregung. Unterdessen folgt Teal'c einem Hilferuf der Sodan. Unbemerkt schließt sich Mitchell der Mission an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'C) Ben Browder (Lieutenant Colonel Cameron Mitchell) Beau Bridges (General Henry "Hank" Landry) Bill Dow (Dr. Lee) Jarvis W. George (Volnek) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith