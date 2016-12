National Geographic People 03:45 bis 04:35 Dokumentation An Bord des Mega-Traumschiffs Der finale Countdown SA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Kapitän Russo verbringt seine letzte Woche an Bord der "Costa Serena". Er ist fest entschlossen, die Annehmlichkeiten des Kreuzfahrtschiffes auszukosten, wobei er gleichzeitig eine strenge Inspektion durchführen lässt. Dazu gehört auch ein Probealarm, bei dem auf einem der Decks ein Rettungshubschrauber landen muss. Auch im Entertainment-Bereich der "Costa Serena" geht es hoch her. So probiert eine Gruppe von Jongleuren einen neuen Trick ein - mit laufenden Motorsägen. Dabei macht der schwere Seegang den Künstlern die Ausübung ihres Berufs nicht gerade leichter. Schließlich läuft das Schiff seinen Zielhafen an, wo es bereits von Tausenden Passagieren erwartet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cruise Ship Diaries