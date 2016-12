National Geographic People 19:25 bis 20:15 Dokumentation Unterwegs in China Boom Town Peking GB 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Peter und Jeff Hutchins reisen nach Peking. In der Hauptstadt versuchen sie, alte Traditionen und neueste Entwicklungen im China von heute zu entdecken und miteinander zu vergleichen. Sie machen sich auf die Suche nach Extremen und lernen eine Punkband kennen. Dann spielen sie Tischtennis mit Mitgliedern einer kommunistischen Jugendorganisation. Sie schauen sich in den traditionellen Hutong-Gassen um und besuchen die Baustelle eines gigantischen Wolkenkratzers. Schließlich verlassen die Brüder die Stadt und reisen in die Innere Mongolei. Hier leben die meisten Menschen noch genau so wie vor Jahrhunderten. Der Kontrast zu Peking könnte nicht stärker sein. Trotz aller Veränderungen der jüngsten Vergangenheit haben Peter und Jeff Hutchins die Hoffnung, dass vieles, was die vielfältige Kultur Chinas ausmacht, auch in Zukunft überleben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost in China