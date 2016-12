National Geographic People 12:55 bis 13:40 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Todeszone USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In den Blue Ridge Mountains treffen Tony und Amelia gerade die letzten Vorbereitungen für ihre erste Truthahnjagd, während Tobias in der Wüste Arizonas seine liebe Mühe hat, eine Wasserquelle aufzutun. Wenn er nicht schnell fündig wird, kann die Situation schnell kritisch werden. In den Sümpfen Georgias erhält Colbert unterdessen Hilfe bei der Arbeit an seiner Hütte. Und in den Rocky Mountains muss Derik sich um seine eigene Wasserversorgung kümmern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die