Disney Cinemagic 04:00 bis 05:35 Filme Double Teamed - Ein Traum wird wahr USA 2002 Stereo 16:9 HDTV ,Double Teamed' erzählt die wahre Geschichte der WNBA Spielerinnen Heidi und Heather Burge. Mitte der 1980er Jahre konnten die Zwillinge Heather nicht und Heidi kaum verschiedener sein. Als ihr Vater aber erkennt, dass die beiden sich über den Basketball ein Universitätsstipendium erkämpfen können, setzt er alle Kraft in dieses Ziel. Die Mädchen landen in der High School Basketball-Mannschaft. Doch sie müssen sowohl gegeneinander, als auch gegen Mannschaftskameraden kämpfen, um die Träume des Vaters zu erfüllen, die immer mehr ihre eigenen werden. Schauspieler: Poppi Monroe (Heather Burge) Annie McElwain (Heidi Burge) Teal Redmann (Nikki Williams) Nick Searcy (Larry Burge) Tanya Goott (Madison Stricklin) Joey Miyashima (Wendall Yoshida) Mackenzie Phillips (Mary Burge) Originaltitel: Double Teamed Regie: Duwayne Dunham Drehbuch: John Wierick Kamera: Bob Seaman Musik: Philip Marshall