Disney Cinemagic 15:25 bis 17:10 Komödie The Game Plan - Daddy ohne Plan USA 2007 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ganz Boston liegt dem Footballstar Joe Kingman (Dwayne "The Rock" Johnson) zu Füssen, und "The King" nennt er sich nicht nur aus Wertschätzung für die Songs von Elvis Presley. Dem mit allem luxuriösen Schnickschnack ausgestatteten Junggesellendasein des Kings droht jedoch ein jähes Ende. Unangemeldet steht die achtjährige Peyton (Madison Pettis) vor der Tür und gibt sich als seine Tochter zu erkennen, von der er nichts wusste. Weil Peytons Mutter für vier Wochen nach Afrika gereist ist, soll der plötzlich zum Vater gewordene Joe auf das Mädchen aufpassen. Nach dem ersten Schock versucht Joe sich mit seiner neuen Aufgabe als Vater anzufreunden. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Bedürfnisse und Wünsche eines achtjährigen Mädchens halten selbst einen durchtrainierten Sportler ganz schön auf Trab. Dazu muss der gefeierte Footballer merken, dass er dafür keine Applaus erhält sowie von Verein und Freunden anfänglich auch wenig Verständnis. Nach und nach wird aus dem Egoprotz "The King" der fürsorgliche "Papa Joe", und die Lektionen, die er dabei lernt, sind nicht für das nächste Spiel, sondern fürs Leben. Mit erstaunlicher Selbstironie gibt Dwayne "The Rock" Johnson, der selbst ein höchst populärer Wrestling-Star war, in dieser Familienkomödie einen Einfallspinsel, der die wahren Werte im Leben zu erkennen lernt. Die Zeitung "Der Landbote" erkannte in "The Game Plan" (Originaltitel) wiederum ein Feelgood-Movie, das hält, was es verspricht, und kurzweilige Unterhaltung bietet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Joe Kingman) Kyra Sedgwick (Stella Peck) Morris Chestnut (Travis Sanders) Roselyn Sanchez (Monique Vasquez) Madison Pettis (Peyton James) Hayes MacArthur (Kyle Cooper) Brian White (Jamal Webber) Originaltitel: The Game Plan Regie: Andy Fickman Drehbuch: Kathryn Price, Nichole Millard Kamera: Gregory Gardiner Musik: Nathan Wang