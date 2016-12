Kinowelt 04:50 bis 06:30 Komödie Micmacs - Uns gehört Paris! F 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein klassischer Fall von "zur falschen Zeit am falschen Ort": Als Bazil eines Abends vor die Tür seiner Pariser Videothek tritt, wird er Zeuge eines Überfalls und bekommt eine verirrte Pistolenkugel in den Kopf. Dumme Sache, aber nicht unbedingt tödlich, entscheiden die Ärzte und entlassen Bazil aus dem Krankenhaus. Ohne Job und Wohnung steht er nun auf der Straße. Doch das Glück lässt nicht lange auf sich warten: Bazil trifft auf den kauzigen Canaille, der mit einer Gruppe wunderlicher Außenseiter auf einer Schrotthalde lebt. Dort findet auch Bazil ein neues Zuhause, in einer Welt voller magischer Skulpturen aus Fundstücken und Ersatzteilen. Doch damit nicht genug: Es bietet sich schon bald eine Gelegenheit, es den Verbrechern heimzuzahlen, denen er die Kugel in seinem Kopf zu verdanken hat. Und so beginnt ein aberwitziger Kampf gegen die Waffenhändler. In seinem neuesten Meisterwerk zaubert Regisseur Jean-Pierre Jeunet ("Die fabelhafte Welt der Amélie", "Delicatessen") erneut seinen unverkennbaren Stil auf die Leinwand. In der Hauptrolle begeistert Dany Boon, den seit "Willkommen bei den Scht'is" Millionen Deutsche kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dany Boon (Bazil) André Dussollier (Nicolas Thibault de Fenouillet) Omar Sy (Remington) Dominique Pinon (Fracasse) Julie Ferrier ("Schlangenfrau" La Môme Caoutchouc) Yolande Moreau (Tambouille) Nicolas Marie (François Marconi) Originaltitel: Micmacs à tire-larigot Regie: Jean-Pierre Jeunet Drehbuch: Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant Kamera: Tetsuo Nagata Musik: Raphaël Beau Altersempfehlung: ab 12

