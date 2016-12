Kinowelt 23:55 bis 02:05 Filme CHE 1 - Revolución Revolución F, E, USA 2008 Nach Aufzeichnungen von Ernesto "Che" Guevara 16:9 20 40 60 80 100 Merken Preis für den Besten Hauptdarsteller, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Am 26. November 1956 gelangt Fidel Castro zusammen mit achtzig Rebellen auf der Yacht "Granma" nach Kuba. Einer von ihnen ist Ernesto "Che" Guevara, ein argentinischer Arzt, der mit Castro das Ziel teilt, die korrupte Diktatur von Fulgencio Batista zu stürzen. Che erweist sich als ein unverzichtbarer Kämpfer, der die Kunst des Guerillakrieges rasch meistert. Wegen seines großen Einsatzes im Kampf wird er von seinen Kameraden und der kubanischen Bevölkerung schnell akzeptiert und verehrt. "CHE - Revolución" folgt Ernesto Guevaras Weg während der kubanischen Revolution und zeigt seinen Aufstieg vom Arzt zum Kommandeur und schließlich zum Helden der Revolution. Regisseur Steven Soderbergh über seinen Film: "Das, was mich zu Che als Thema für einen Film (oder zwei) hinzog, war nicht nur, dass sich sein Leben wie eine Abenteuergeschichte liest. Sondern auch, weil ich fasziniert davon bin, welche organisatorischen Herausforderungen damit einhergehen, jegliche politische Idee in einem großen Maßstab umzusetzen. Ich wollte die geistigen und physischen Herausforderungen detailliert betrachten, die die Grundlagen dieser beiden revolutionären Kampagnen waren. Ich wollte zeigen, wie ein Mann, der mit einem unbeirrbaren Willen geboren wurde, seine Fähigkeiten entdeckt, andere zu inspirieren und zu führen." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benicio Del Toro (Ernesto Che Guevara) Julia Ormond (Lisa Howard) Rodrigo Santoro (Raúl Castro) Demián Bichir (Fidel Castro) Catalina Sandino Moreno (Aleida March) Jorge Perugorría (Joaquin) Kahlil Mendez (Urbano) Originaltitel: Che: Part One Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Peter Buchman Kamera: Peter Andrews Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12