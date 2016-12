Kinowelt 11:45 bis 13:35 Drama Aces High - Schlacht in den Wolken GB, F 1976 Nach dem Bühnenstück von R.C. Sheriff 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1917, der Erste Weltkrieg befindet sich in seinem dritten Jahr: Der junge Stephen Croft geht mit großen Erwartungen und Zielen direkt vom College zum Royal Flying Corps. Er wird in der Staffel des abgebrühten Offiziers John Gresham nur wenige Kilometer hinter der Westfront stationiert. Doch schnell muss auch Stephen seine Illusion aufgeben, denn gleich bei seinem ersten Einsatz entgeht er nur knapp dem Abschuss durch einen deutschen Flieger. Den Untergang vor Augen, flüchten sich die Soldaten in Alkohol und Glücksspiel. Allein Sinclair, von allen nur liebevoll "Onkel" genannt, scheint die Moral der Truppe hochzuhalten. TV Spielfilm schreibt: "Beklemmend deutlich: Im Krieg gibt es keine Sieger." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malcolm McDowell (John Gresham) Christopher Plummer ("Onkel" Sinclair) John Gielgud (Direktor) Peter Firth (Lt. Croft) Simon Ward (Lt. Crawford) Trevor Howard (Oberstleutnant Silkin) Ray Milland (General Whale) Originaltitel: Aces High Regie: Jack Gold Drehbuch: Howard Barker Kamera: Gerry Fisher Musik: Richard Hartley Altersempfehlung: ab 12