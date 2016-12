Disney XD 15:30 bis 15:55 Trickserie Die 7Z Ein Bett für die Königin! / Wo sind denn alle Elfen hin? USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Wegen einer Termitenplage findet die Königin in ihrem Schloss keinen Schlaf mehr. Deshalb versucht sie ihr Glück bei den 7Z. Werden die Zwerge ein passendes Bett für die Königin beschaffen können? (b) Nachdem Brummbär mit seiner schlechten Laune alle Elfen aus der Stadt vertrieben hat, muss er versuchen sie wieder zurückzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Jeff Gordon