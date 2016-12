National Geographic 01:40 bis 02:05 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2016 2016-12-31 02:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Spektakuläre Fahrradstunts, der Versuch, durch tiefes Wasser fahren, und das hartnäckige Bemühen, ein außer Kontrolle geratenes Feuer zu löschen - das sind die Highlights dieser Folge. Wie gewohnt werden auch dieses Mal Wissenschaft mit Dummheit oder zumindest sich selbstüberschätzender Kühnheit vereint. Die Ursachen dafür, dass die einfachsten Dinge manchmal aus dem Ruder laufen und zu den peinlichsten und manchmal auch schmerzhaften Unfällen führen, werden in dieser Serie erklärt - "Aha-Effekt" garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid