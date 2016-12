Bibel TV 20:15 bis 21:40 Drama Das vergessene Pferd - Saving Winston USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Nachdem sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, muss die junge Ashley auf Entziehungskur und wird anschließend aufs Land verfrachtet zu ihrer Tante Diane, die sich mit Pferden beschäftigt. Auf einem Nachbargrundstück entdeckt Ashley ein verwahrlostes Pferd, das ihr Mitleid weckt. Sie beginnt, das Pferd zu pflegen. Während sich dessen Zustand bessert, geht es auch mit Ashley selbst aufwärts, zumal sie ihren Glauben an Gott wiedergefunden hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Victoria Emmons (Ashley) Meghan McCabe-Habrat (Aunt Diane) Austin Kearney (Travis) Alison Kotila (Emily) Miley Stockton (Susan) Mike Hawkins (Counselor) Kail Harbick (Lisa) Originaltitel: Saving Winston Regie: Shane Hawks Drehbuch: Jodi Johnson Kamera: Shane Hawks Musik: David Nevue