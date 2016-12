FOX 03:50 bis 04:35 Serien The Listener - Hellhörig Der Balkonsturz CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf einen Kollegen der Journalistin Tia wurde ein Anschlag verübt. Er hat schwer verletzt überlebt und liegt nun im Krankenhaus. Toby untersucht den Fall und erfährt von Tia, dass ihr Kollege vor kurzer Zeit einen vernichtenden Artikel über einen einflussreichen Hotelbesitzer geschrieben hat. Bald gibt es Streit zwischen Toby und Tia: Er bittet seine Freundin, sich aus der Sache herauszuhalten und die Ermittlungen dem IIB zu überlassen. Das sieht Reporterin Tia natürlich ganz anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Melanie Scrofano (Tia Tremblay) Aaron Poole (Levinson) Ennis Esmer (Osman "Oz" Bey) Joris Jarsky (Jared Lucic) Raoul Bhaneja (Patrick Donovan) Melissa Hood (Sonja Donovan) Originaltitel: The Listener Regie: Peter Stebbings Drehbuch: Cal Coons Kamera: James Jeffrey Musik: Philip J. Bennett, Tom Third