FOX 01:30 bis 02:30 Mysteryserie 11.22.63 - Der Anschlag Einer dieser Tage USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Vergangenheit fährt schwere Geschütze auf: Sie will mit aller Macht verhindern, dass Jake die Dealey Plaza in Dallas rechtzeitig erreicht, um Kennedy zu retten. Wenn er es nicht schafft, den Anschlag zu verhindern, könnte dies für ihn oder ihm nahestehende Menschen den Tod bedeuten. Sollte sein Vorhaben allerdings tatsächlich von Erfolg gekrönt sein, würde er eine Welt schaffen, in der er selbst alles verlöre, was er je gekannt hatte. Was ist der Preis dafür, das Richtige zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (Jake Epping) Sarah Gadon (Sadie Dunhill) Cherry Jones (Marguerite Oswald) George MacKay (Bill Turcotte) Daniel Webber (Lee Harvey Oswald) T.R. Knight (Johnny Clayton) Kevin J. O'Connor (Yellow Card Man) Originaltitel: 11.22.63 Regie: James Strong Drehbuch: Bridget Carpenter Kamera: Adam Suschitzky Musik: Alex Heffes