FOX 12:30 bis 13:15 Fantasyserie Sleepy Hollow Diese Welt soll brennen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Jenny, Joe, Sophie und Pandora heißen Reynolds als neues Mitglied in ihrer Mitte willkommen. Trotz ihrer panischen Angst willigt Abbie ein, zusammen mit Crane in die Katakomben zurückzukehren. Der Sinn dieser Reise: Die Büchse der Pandora wiederherzustellen und so den Verborgenen zu entmachten. Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Zach Appelman (Joe Corbin) Lance Gross (Daniel Reynolds) Jessica Camacho (Sophie Foster) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Marc Roskin Drehbuch: Damian Kindler Altersempfehlung: ab 16