Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter

Die beiden City-Detektive Marcel Schmidt und Kollege Stefan Kubitzky beobachten in der Hamburger Einkaufsmeile Spittalerstraße eine auffällig bepackte Frau. Stefan heftet sich an ihre Fersen, während Marcel im Überwachungsraum des Ladens bleibt und die Frau im Auge behält und Bombenalarm am Flughafen München. Eine Streife hat einen herrenlosen Koffer im Eingangsbereich des Terminals gefunden. Jetzt zählt jede Sekunde.