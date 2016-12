Niederlande 2 11:45 bis 12:30 Sonstiges De Tiende van Tijl Kerstspecial NL 2016 HDTV Merken Tijl Beckand duikt in de wereld van de kerstklassieker, die veel meer te bieden heeft dan de meezingers van Wham! en John & Yoko. De grootste componisten van onze muziekgeschiedenis wisten het geluid van de winter al in prachtige stukken te vangen. Tijl vertelt de fraaie verhalen achter beroemde kerstliederen als Stille Nacht én minder bekende klassieke werken. Bijzondere optredens, typische kerstinstrumenten en een sfeervolle setting maken deze speciale editie compleet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tijl Beckand Originaltitel: De tiende van Tijl