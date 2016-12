Niederlande 2 22:35 bis 00:55 Filme Mr. Turner GB, F, D 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Brits filmdrama. Het verhaal van de laatste jaren van de Britse kunstenaar J.M.W. Turner, die leefde van 1775 tot en met 1851. Hoewel het een gerenommeerd kunstenaar was, werd hij verbannen als lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Hij woonde samen met zijn vader, die zowel zijn assistent als huishouder was, en maakte deel uit van de aristocratie, bezocht bordelen en haalde inspiratie uit zijn vele reizen. Zijn roem zorgde er echter niet voor dat hem publieke spot en sarcasme bespaard bleven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Spall (JMW Turner) Paul Jesson (William Turner Snr) Dorothy Atkinson (Hannah Danby) Marion Bailey (Sophia Booth) Karl Johnson (Mr Booth) Ruth Sheen (Sarah Danby) Sandy Foster (Evelina) Originaltitel: Mr. Turner Regie: Mike Leigh Drehbuch: Mike Leigh Musik: Gary Yershon

