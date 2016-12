ATV 02:10 bis 03:40 Komödie Reine Nervensache 2 USA 2002 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor Ende seiner Haftstrafe in Sing Sing, wird das Nervenkostüm von Mafiaboss Paul Vitti erneut auf eine harte Probe gestellt. Eine Reihe von Morddrohungen rivalisierender Unterwelt-Bosse treiben Vitti an den Rand eines Nervenzusammenbruchs mal singt er inbrünstig Songs der "West Side Story", mal ist er zu Tode betrübt. Vitti bekommt das Angebot einer vorzeitigen Entlassung mit der Bedingung, dass sich sein Psychiater Dr. Ben Sobel wieder seiner annimmt. Dummerweise verdonnert man den verschrobenen Seelenklempner aber dazu, den schwierigen Patienten bei sich zu Hause zu rehabilitieren, während der plötzlich wieder fidele Vitti nur herausfinden will, wer ihm nach dem Leben trachtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Paul Vitti) Billy Crystal (Dr. Ben Sobel) Lisa Kudrow (Laura Sobel) Joe Viterelli (Jelly) Cathy Moriarty (Patti LoPresti) Joey Diaz (Ducks) Jerome Le Page (Convict) Originaltitel: Analyze That Regie: Harold Ramis Drehbuch: Peter Tolan, Peter Steinfeld, Harold Ramis Kamera: Ellen Kuras Musik: David Holmes Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 371 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 166 Min. Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Komödie

Das Erste 01:25 bis 03:13

Seit 106 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 101 Min.