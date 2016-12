Super RTL 22:15 bis 23:55 Komödie Die 12 Weihnachts-Dates USA 2011 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Besonders in der Weihnachtszeit sollte einem besonders warm ums Herz werden. Bei Kate will sich aber irgendwie keine Romantik einstellen. Die attraktive Blondine leidet immer noch unter der Trennung von ihrem Ex-Freund und hat keine Lust auf besinnliche Weihnachten. Kates Eltern leiden mit ihrer Tochter und arrangieren einen Tag vor dem Fest ein Blind Date mit dem smarten Miles. Der scheint eigentlich der perfekte Mann für Kate zu sein, wenn sie sich nur auf eine neue Beziehung einlassen würde. Kate sieht sich plötzlich mit einem ungewöhnlichen Weihnachtsfluch belegt, in dem sie das Date mit Miles immer wieder von neuem erlebt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Smart (Kate Stanton) Mark-Paul Gosselaar (Miles Dufine) Jayne Eastwood (Margine Frumkin) Peter MacNeill (Mike Stanton) Richard Fitzpatrick (Jim) Benjamin Ayres (Jack Evans) Jennifer Kydd (Nancy) Originaltitel: 12 Dates of Christmas Regie: James Hayman Drehbuch: Janet Brownell, Aaron Mendelsohn Kamera: Derick V. Underschultz Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6