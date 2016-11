TLC 06:00 bis 06:45 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2008 Merken Profispielerin Tiffany hatte am Pokertisch eine Glückssträhne und konnte bei der "World Series" über 300.000 US-Dollar Preisgeld einstreichen. Wenn es um Tattoos geht, setzt die junge Dame allerdings nicht auf schnöden Mammon. Denn in Tiffanys Privatleben haben andere Werte Priorität. Kat tätowiert der Zocker-Queen in dieser Episode einen Bibelvers auf den Rücken. Musiker Brian "Head" Welch, Ex-Mitglied der Band "Korn", lässt sich derweil von Kats Kollegen Corey ein Album-Cover aufs Bein stechen. Anschließend entspannt Corey mit seiner Kollegin Hannah bei einer Jam-Session. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pixie Acia (Herself) Hannah Aitchison (Herself) Tiffany Michelle (Herself) Corey Miller (Himself) Kim Saigh (Herself) Naheed Simjee (Herself) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink

