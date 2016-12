ZDFinfo 15:45 bis 16:30 Dokumentation Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Hitlers Westfeldzug: Dieses Kapitel ist - überschattet von den späteren Katastrophen - aus dem Blickfeld geraten. Obwohl er entscheidend war für die folgenden dramatischen Ereignisse. Es war ein gespenstischer Anblick am 13. Mai 1940, als deutsche Panzereinheiten die französische Grenze bei Sedan erreichten. In nur drei Tagen sind Hitlers Armeen durch Luxemburg und Belgien gestürmt. Der Film dokumentiert die Tragödie Frankreichs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitlers Blitzkrieg 1940