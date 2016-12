Super RTL 22:15 bis 00:10 Komödie Wild Child - Erstklassig zickig USA, GB, F 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Poppy Moore hat alles, was sich eine 16-Jährige nur erträumen kann: Sie hat ein Luxuscabrio, trägt Designerkleider, lebt in einem Anwesen am Strand von Malibu und ist das High Society Girl in der Schule. Nur Glück und Zufriedenheit kann sie nicht mit ihrer Kreditkarte kaufen. So macht sie ihrem alleinerziehenden Vater das Leben zur Hölle und als sie es mit einem ihrer Streiche endgültig zu weit treibt, schickt der sie auf ein drakonisches Mädcheninternat nach England. Poppy landet mitten im verregneten England, in einer fremden Welt mit seltsamen Gepflogenheiten und noch mehr Regeln. Handyverbot, Ausgangssperre, Schuluniform und Anfeindung warten auf den vergnügungssüchtigen Trotzkopf. So schnell lässt sie sich aber nicht unterkriegen. Zwar muss sie sich anpassen, aber sie gibt deswegen noch lange nicht auf. Unter den wachsamen Augen der Rektorin findet Poppy neue Freundinnen, neue Feinde, einen neuen Look und neue Wege, die Welt um sie herum kräftig durchzuschütteln. Und nicht zuletzt, findet sie ihre erste große Liebe - ausgerechnet den Sohn der Rektorin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Poppy) Natasha Richardson (Mrs. Kingsley) Aidan Quinn (Gerry) Shirley Henderson (Matron) Alex Pettyfer (Freddie) Johnny Pacar (Roddy) Nick Frost (Mr. Christopher) Originaltitel: Wild Child Regie: Nick Moore Drehbuch: Lucy Dahl Kamera: Chris Seager Musik: Michael Price