Super RTL 22:00 bis 23:45 Fantasyfilm Die unendliche Geschichte 2 - Auf der Suche nach Phantásien USA, D 1990 Nach dem Roman von Michael Ende Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bastian Bux kehrt zurück in das Antiquariat von Koreander, um sich einen Ratgeber über Mut auszuleihen. Doch bei dieser Gelegenheit fällt ihm erneut die "Unendliche Geschichte" in die Hände, aus der ihn die Kindliche Kaiserin um Hilfe anfleht. Also macht sich Bastian auf nach Phantasien, wo er seinen Freund Atreju wiedertrifft. Gemeinsam müssen die beiden ihre schwierigste Aufgabe meistern, denn sonst ist das gesamte Königreich dem Untergang geweiht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Brandis (Bastian) Kenny Morrison (Atréju) Clarissa Burt (Xayide) John Wesley Shipp (Bastians Vater) Martin Umbach (Nimbly) Alexandra Johnes (Kindliche Kaiserin) Thomas Hill (Koreander) Originaltitel: The Neverending Story II: The Next Chapter Regie: George Miller Drehbuch: Karin Howard Kamera: David Connell Musik: Robert Folk Altersempfehlung: ab 6

