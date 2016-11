Phoenix 02:15 bis 03:00 Dokumentation Reise ins Reich der Inka - Spurensuche in den Anden Perus Von Machu Picchu ins Hochland der Anden D 2010 2016-11-27 16:15 Live TV Merken Machu Picchu, die sagenhafte Tempelanlage der Inka oberhalb des heiligen Urubamba-Tales: von Touristen förmlich zertrampelt. Die UNESCO droht, der Kultstätte den Titel "Weltkulturerbe" wieder zu entziehen, wenn die täglichen Touristenzahlen nicht drastisch gesenkt werden. Doch damit ist nicht zu rechnen; im Gegenteil: die Behörden wollen nun alle Schranken fallen lassen und 10.000 Tickets pro Tag ausstellen, Tag und Nacht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Reise ins Reich der Inka - Spurensuche in den Anden Perus

