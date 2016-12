Slovenija 2 22:30 bis 00:50 Drama Armee im Schatten F, I 1969 20 40 60 80 100 Merken Aktionen einer französischen Widerstandsgruppe zwischen dem 20. Oktober 1942 und dem 23. Februar 1943. Ingenieur und Résistance-Kämpfer Gerbier entkommt der Gestapo in Paris, exekutiert in Marseille mit seinen Leuten einen Verräter und versucht vergeblich, einen Freund zu befreien. Er entkommt erneut einem Exekutionskommando, wird versteckt. Als die Gestapo die Tochter von Mathilde, die die Pariser Zentrale leitet, verhaftet, um Mathilde zum Verrat zu zwingen, wird sie von Gerbier und seinen Leuten auf offener Straße erschossen. Der Nachspann informiert über das weitere Schicksal der Widerständler. Nach "Das Schweigen des Meeres" und "Eva und der Priester" der dritte Film von Melville, der die Besatzungszeit thematisiert. Erinnerungen an Ereignisse, an denen er selbst Teil hatte, mischen sich mit den Berichten der Vorlage von Joseph Kessel (1943), ein Dokument über die Résistance. Lino Ventura als Gerbier und die anderen Personen agieren wie in Melvilles Gangsterfilmen in einem Regelkreis aus Freundschaft, Verrat und unmöglicher Liebe. Zitat: Mediabiz.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lino Ventura (Philippe Gerbier) Paul Meurisse (Luc Jardie) Jean-Pierre Cassel (Jean François Jardie) Simone Signoret (Mathilde) Paul Crauchet (Felix) Claude Mann (Claude Ullmann) Christian Barbier (Guillaume Vermersch) Originaltitel: L'armée des ombres Regie: Jean-Pierre Melville Drehbuch: Jean-Pierre Melville Kamera: Pierre L'Homme, Walter Wottitz Musik: Eric De Marsan Altersempfehlung: ab 18