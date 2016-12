RTL 9 20:40 bis 22:20 Fantasyfilm Le secret de Térabithia USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Jess Aarons, un adolescent issu d'une famille nombreuse modeste, souffre pourtant de solitude. Il est donc particulièrement heureux lorsque s'installe, en face de chez lui, un couple d'écrivains originaux et leur fille Leslie. Rapidement, Jess et Leslie deviennent amis et s'inventent un monde imaginaire, Terabithia, pour fuir la réalité de leur vie quotidienne... Mais lorsque cet univers magique prend brusquement vie, ils se retrouvent confrontés à des aventures plus périlleuses que ce qu'ils avaient imaginé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hutcherson (Jess Aarons) AnnaSophia Robb (Leslie Burke) Zooey Deschanel (Ms. Edmunds) Robert Patrick (Jack Aarons) Bailee Madison (May Belle Aarons) Kate Butler (Mary Aarons) Devon Wood (Brenda Aarons) Originaltitel: Bridge to Terabithia Regie: Gabor Csupo Drehbuch: Jeff Stockwell, David Paterson Kamera: Michael Chapman Musik: Aaron Zigman