RTL 9 13:05 bis 14:10 Sonstiges Les enquêtes impossibles 2013-2014 Folie meurtrière / Blanc comme neige F 2013 Sujet 1 : Une jeune femme disparait sur une route californienne. Tout porte à croire qu'elle est montée dans la voiture d'un inconnu après une crevaison. La police a beau enquêter, un an après, elle n'a toujours pas de piste. Trois ans et un mois après la disparition de la jeune fille, la police a enfin une piste mais elle est si terrifiante que même les inspecteurs les plus chevronnés en sont choqués? /Sujet 2 : Un entrepreneur est retrouvé abattu le lendemain de Noël devant une résidence secondaire non occupée. Grâce à la neige, les policiers remarquent qu'il y a deux traces de pas sur la scène de crime mais sans ADN, l'enquête piétine? Originaltitel: Les enquêtes impossibles