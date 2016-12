RTL 9 20:40 bis 22:35 Komödie Frère Noël USA 2007 Jessie Nelson, Dan Fogelman 2016-12-25 17:00 20 40 60 80 100 Merken Après avoir grandi dans l'ombre de son angélique de frère Nick, Fred est vite devenu un râleur anti-Noël. Puis, un soir magique de décembre, Fred s'envola vers le Nord pour retrouver son frère Nick qui a besoin d'aide. Un expert est sur le point de mettre un terme à Noël pour toujours ! C'est là que les situations les plus cocasses commencent et que Fred essaie de sauver Noël et redécouvre les joies de la célébration familiale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (Fred Noël) Paul Giamatti (Nick 'Santa' Claus) John Michael Higgins (Willie) Miranda Richardson (Annette Claus) Rachel Weisz (Wanda) Trevor Peacock (Papa Noël) Elizabeth Banks (Charlene) Originaltitel: Fred Claus Regie: David Dobkin Drehbuch: Dan Fogelman, Jessie Nelson Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6