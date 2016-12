RTL 9 17:25 bis 19:05 Sonstiges Amour et amnésie USA 2004 Merken La vie de Henry Roth est simple. Lorsque ce vétérinaire spécialiste des animaux marins polaires ne travaille pas au parc Sea Life de Hawaï, il se consacre à son autre passion : les aventures sans lendemain avec de jolies touristes en mal de romantisme. Henry refuse toute liaison sérieuse par peur de compromettre son rêve de partir en Alaska étudier les morses... Pourtant, lorsqu'il rencontre Lucy, il est tout de suite fasciné. Enfreignant sa propre règle qui lui interdit de charmer des jeunes femmes du coin, Henry aborde Lucy, discute agréablement avec elle et obtient même un rendez-vous pour le lendemain. Lorsqu'il s'y présente, Lucy ne le reconnaît pas et hurle à l'agression. Henry va découvrir que la jeune femme souffre d'une étrange maladie qui, chaque nuit, lui fait tout oublier. S'il veut vivre quelque chose avec elle, chaque jour devra être comme le premier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Henry Roth) Drew Barrymore (Lucy Whitmore) Rob Schneider (Ula) Sean Astin (Doug Whitmore) Glen Chin (Client du café) Amy Hill (Sue) Blake Clark (Marlin Whitmore) Originaltitel: 50 First Dates Regie: Peter Segal Drehbuch: George Wing Musik: Teddy Castellucci